Der Sieg in Aachen eröffnet für Springreiter Marcus Ehning neue Möglichkeiten. Foto: Rolf Vennenbernd

Aachen. Der Sieg in Aachen eröffnet für Springreiter Ehning neue Möglichkeiten. Entweder führt ihn im September in die USA oder nach Kanada. Oder er tritt in beiden Ländern an.