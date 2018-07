Bernhard Langer hatte sich im Vorjahr mit dem Sieg bei der British-Senior-Open für das Major-Turnier qualifiziert. Foto: Jon Super

Carnoustie. Golf-Altmeister Bernhard Langer glänzt auch an Tag drei der British Open. Drei junge Amerikaner werden als Führende in den Finaltag an der schottischen Ostküste gehen. In Lauerstellung liegt ein alter Bekannter.