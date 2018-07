Martin Kaymer fiel bei den British Open nach einer 75er-Runde auf den geteilten 87. Rang zurück. Foto: Alastair Grant/AP

Carnoustie. Altmeister Bernhard Langer überrascht bei der British Open und darf auch am Wochenende mitspielen. Martin Kaymer ist dagegen in Carnoustie ausgeschieden. Die Führung auf dem Platz an der schottischen Ostküste teilen sich zwei Profis aus den USA.