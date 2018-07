Martin Kaymer ist mit einer 71er-Runde in die 147. British Open gestartet. Foto: David Davies/PA Wire

Carnoustie. Mit soliden Schlägen und guter Strategie spielt sich Martin Kaymer am ersten Tag der British Open in Carnoustie auf den 32. Rang. Die wenigsten Schläge auf dem Platz an der schottischen Ostküste benötigt ein Profi aus den USA.