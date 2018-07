Verantwortlich für die Doping-Kontrollen in Deutschland: Die NADA. Foto: Oliver Berg

Berlin. Die Beteiligung von Top-Kanuten an den Kosten der Doping-Kontrollen findet in anderen Fachverbänden keine Nachahmer. Die NADA übte Kritik am DKV, der Leichtathletik-Präsident spricht von einem „Akt der puren Verzweiflung“. Das BMI sieht die Verantwortung bei den Verbänden.