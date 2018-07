Greg Van Avermaet (M) im Gelben Trikot fährt beim Aufstieg auf den Col de la Croix Fry Bergpass hinter Julian Alaphilippe (r). Foto: Peter Dejong/AP

Le Grand-Bornand. Ein französischer Heimsieg und ein Coup der Gesamtführenden: Die erste Alpenetappe gehörte nicht den Favoriten der Tour de France. Diese dürften am Mittwoch in Szene treten. Davor zittert vor allem ein deutscher Sprinter, der am Dienstag noch viel Glück hatte.