UPDATEDer argentinische Nationalspieler Gonzalo Higuain von Juventus Turin steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu AC Mailand. In Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der 30-Jährige gestern Abend von zahlreichen Medienvertretern bei seiner Ankunft in Mailand umringt wird. "Ich fühle mich gut, morgen habe ich medizinische Tests und ich hoffe, meinen neuen Vertrag unterschreiben zu können", sagte er den Journalisten.



Berichten zufolge soll der Torjäger zunächst an Milan verliehen werden, danach habe der Club eine Kaufoption in Höhe von 36 Millionen Euro. Im Gegenzug für Higuain soll Top-Verteidiger Leonardo Bonucci nach nur einem Jahr in Mailand wieder zu seinem alten Club nach Turin zurückkehren, wie es in den vergangenen Tage in italienischen Berichten hieß.