Das Thema Vereinswechsel von Robert Lewandwoski scheint auch in diesem Sommer erst einmal vom Tisch. Bayern-Trainer Niko Kovac betont erneut, dass er für die neue Saison mit dem polnischen Torjäger plant. Der Stand sei ganz klar: "Er wird diesen Verein nicht verlassen. Wir wollen ihn mit Sicherheit nicht abgeben", so der Coach des deutschen Rekordmeisters in einem Interview des TV-Senders Sky Sports News HD.





Kovac räumt ein, dass sich der 29-Jährige mit Abwanderungsgedanken beschäftige. "Es ist richtig, dass Robert damit spielt, woanders hinzugehen. Nur das eine ist, was er gerne möchte, und das andere ist, was wir möchten", so Kovac und stellt fest: "Wir entscheiden. Robert hat einen Vertrag - ich weiß gar nicht wie lange -, den wird er so lange wie möglich hier erfüllen." Der Kontrakt von Lewandowski läuft noch bis 2021.