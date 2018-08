Calum Chambers vom FC Arsenal wird in der kommenden Saison für den FC Fulham auflaufen. Beide Vereine einigten sich auf eine Leihe des 23 Jahre alten Abwehrspielers. Chambers wechselte 2014 für 20 Millionen Euro vom FC Southampton zu den "Gunners". In der abgelaufenen Spielzeit war er an den FC Middlesbrough ausgeliehen.

Für den FC Fulham ist es mittlerweile der sechste Neuzugang in der aktuellen Transferperiode. Geholt wurden bisher Jean Michael Seri und Maxime Le Marchand (beide von OGC Nizza), Keeper Fabri (Besiktas Istanbul), André Schürrle (Leihe von Borussia Dortmund) Aleksandar Mitrovic (von Newcastle United).

All the best for your time with @FulhamFC, @CalumChambers95 👊