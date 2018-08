Der FC Bayern hat einen weiteren Nachwuchsfußballer mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 20 Jahre alte Maxime Awoudja unterzeichnete beim Serienmeister einen Kontrakt über drei Jahre bis Juni 2021. Der in München geborene Innenverteidiger, dessen Eltern aus Togo kommen, durchlief seit dem neunten Lebensjahr alle Jugendteams der Bayern, wie der Verein mitteilt. In der vorigen Saison spielte Awoudja für die zweite Mannschaft in der Regionalliga.



"Er ist ein schneller und spielstarker Innenverteidiger, der sein Potenzial bei unseren Amateuren und in den Trainingseinheiten mit den Profis bereits unter Beweis gestellt hat", so Sportdirektor Hasan Salihamidzic über Awoudja.

