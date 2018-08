Batuhan Altintas vom Bundesliga-Absteiger Hamburger SV steht vor einem Wechsel in die Türkei. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat der türkische Erstliga-Absteiger Osmanlispor großes Interesse an der Verpflichtung des Stürmers, der beim norddeutschen Zweitligisten noch ein Jahr unter Vertrag steht. Der 22-Jährige war 2015 zum HSV gekommen, konnte sich dort aber nicht durchsetzen und absolvierte nur ein Bundesliga-Spiel. Deshalb hatten die Hanseaten den Angreifer zuletzt an den türkischen Zweitligisten Giresunspor ausgeliehen.





Foto: Daniel Bockwoldt, dpa/Archiv Foto: Daniel Bockwoldt, dpa/Archiv