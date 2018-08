An Nationalspieler Jérôme Boateng soll nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung auch Englands Rekordmeister Manchester United Interesse haben. Eigentlich war Boateng zuletzt mit Frankreichs Meister Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht worden. Nach Aussagen von Bayern Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge habe man mit dem 29-Jährigen "ausführlich diskutiert und ihm gesagt, dass wir, wenn er einen Club hat, der bereit ist, eine interessante Ablöse zu zahlen, in Gesprächsbereitschaft sind".

Boatengs langfristiger Vertrag in München läuft noch bis 2021. Als diskutable Ablösesumme werden 50 Millionen Euro plus x für den Innenverteidiger und Weltmeister von 2014 veranschlagt. Das Transferfenster in England ist noch bis zum 9. August geöffnet. Ein Wechsel nach Frankreich wäre für Boateng dagegen noch bis zum 31. August möglich.