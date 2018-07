Hertha BSC stattet Keeper Dennis Smarsch mit einem Profivertag aus. "Dennis hat sich in den vergangenen Jahren stets weiterentwickelt und in unseren Nachwuchsteams als großer Rückhalt überzeugt", so Geschäftsführer Michael Preetz. Wie der Bundesligist mitteilt, hätten sich der 19-jährige Schlussmann und die Hertha auf eine "langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit" verständigt.

In der vergangenen Saison rückte der gebürtiger Berliner zwei Mal in den Kader des Hauptstadtclubs. Seinen größten Erfolg feierte der deutsche Junioren-Nationalspieler in der zurückliegenden Spielzeit mit dem Gewinn der U19-Meisterschaft.