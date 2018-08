Kommt er oder bleibt er in China? Axel Witsel lässt alle rätseln, ob er zu Borussia Dortmund geht. Nach Meinung seines Trainers Paulo Sousa, seines Zeichens Ex-BVB-Profi, wird der Wechsel nicht zustande kommen. "Meines Wissens hat der Spieler zwar eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Aber diese kann nur während unseres Transferfensters aktiviert werden. Da das Transferfenster in China jetzt schon geschlossen hat, wird dieser Wechsel also nicht passieren", sagte Sousa im Gespräch mit der "Sportbild".

Die Ausstiegsklausel bei Tianjin Quajian beläuft sich auf 20 Millionen Euro. Eine Summe, die der BVB für den belgischen Nationalspieler auf den Tisch legen würde. Allerdings ist das Transferfenster in China bereits seit dem 13. Juli geschlossen.

imago/Belga