Ex-Bayern-Profi Shaqiri vor Wechsel zu Klopps FC Liverpool

Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Xherdan Shaqiri steht vor einem Wechsel zum von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus der Schweiz und England kann der 26-Jährige aufgrund einer Klausel im Vertrag mit Absteiger Stoke City den Club für rund 14,5 Millionen Euro verlassen.

Laut "Daily Mail" soll die Ablösesumme bei gut 15,5 Millionen Euro betragen. Die Zeitung berichtet, dass Shaqiri am Freitag zum Medizincheck bei den Reds in Liverpool eintrifft. Es wird erwartet, dass der Schweizer bereits am 22. Juli mit Liverpool auf US-Tour gehen wird.

Der Nationalspieler war zuvor auch mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht worden, darunter dem FC Southampton. Zwischen 2012 und 2015 hatte Shaqiri beim deutschen Rekordmeister Bayern München 52 Spiele in der Bundesliga absolviert, ehe er zu Inter Mailand und wenig später zu Stoke City wechselte.

Sollte der Transfer perfekt werden, wäre es bereits die dritte Verstärkung für das Mittelfeld von Klopps Champions-League-Finalisten nach Naby Keita, der für 70 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig kam, und dem viermalige brasilianischen Nationalspieler Fabinho vom AS Monaco.

Bei der WM in Russland hatte Shaqiri auch für Aufsehen gesorgt, als er wie sein Teamgefährte Granit Xhaka nach den Toren zum 2:1 gegen Serbien mit den Händen eine Doppeladler formte, der die albanische Fahne ziert. Beide haben albanisch-kosovarische Wurzeln. Vom Weltverband FIFA waren beide Auswahlspieler dafür mit Geldstrafen belegt worden. (dpa)