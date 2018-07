Leaving Russland never easy: Chaos vor dem Abflug

Leaving Russland never easy. So in etwa hieß es bei R.E.M.. Mir fällt mit Blick auf das Chaos „Hallo SOS“ in der DJ Antoine-Version wieder ein.

Auftrag eins: Mietwagen abgeben am Vnukovo. Leider nicht der Airport, von dem mein Flieger nach Hause geht – das Auto hatte der Kollege gebucht, der schon mit der Nationalelf aus Russland geflüchtet war. Vnukovo ist nur 15 Kilometer entfernt. Dennoch dauert das Projekt hinfahren, Schlüssel abgeben und per Bus zurück sechs Stunden.

Straßensperrungen riegeln den Airport ab. Erklärungen oder Umleitungen? Natürlich nicht, nur lachende Polizisten. Reaktion der Leute: Auto auf dem verstopften Zubringer einfach stehen lassen und mit Sack und Pack zum Terminal laufen. Ein Totalchaos. Als ich ebenso vorgehe, ist der Mietwagencounter verwaist. Klar: Wie sollte auch ein Auto dort ankommen? Als ich die Hotline anrufe, sagt der Mitarbeiter, er sei in 15 Minuten da. Er kommt nach 45 Minuten und sagt: Ich habe das Auto gesehen – ist ja ein guter Parkplatz. Starke Ansage für die zweite Reihe einer vierspurigen Straße.

Auftrag zwei: Flug erwischen am Sheremetyevo. Leider der Airport, der am weitesten weg ist. Ich bin per Metro und Zug in zwei Stunden da – fix. Dennoch hätte ich in weiteren drei Stunden zum Abflug nie den Check-in geschafft: Die Schlange fluchtwilliger Menschen am „Matchday+1“ ist Wahnsinn.

Irgendwann schnalle ich aber, wie es läuft: Eine Frau Typ Babuschka ruft 50 Minuten vor Ultimo Flugnummern in die Halle. Wer sie trotz des Krawalls versteht und winkt, darf an der Schlange vorbei und einchecken. Daraufhin habe ich mich eine Stunde in ein Café gesetzt und diesen Text geschrieben. Sollte er in der Zeitung stehen, habe ich Russland mit den eigenen Waffen geschlagen.