Aues Dimitrij Nazarov hat eine Karlsruher Vergangenheit. Foto: Thomas Eisenhuth/dpa-Zentralbild

Karlsruhe. Nur ein Jahr nach dem Abstieg hat der Karlsruher SC in der Relegation die große Chance auf die Rückkehr in die 2. Liga. Dort will der FC Erzgebirge Aue aber unbedingt bleiben. Beide Teams treffen sich zum Hinspiel am heutigen Freitag (18.15 Uhr) im Wildparkstadion.