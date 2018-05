"Wir müssen schauen, dass wir mutiger hinten raus spielen. Wenn wir das nicht machen, kommen wir nicht in unseren Ablauf rein. Wir müssen mehr Ballbesitz spielen", sagt Kiels Drexler. "Das in der ersten Halbzeit war nicht unser Matchplan. Wir haben zu viel reagiert, wir brauchen dann Dominanz in unserem Spiel."