Nur ein wenig Bauchgefühl

Osnabrück. Der große Wow-Effekt bei Jogi Löws Nominierung fiel vergleichbar gering aus. Wenige Überraschungen waren dabei, dafür jede Menge routinierte Stammkräfte. Ein Kommentar.

Bei der Nominierung des vorläufigen Kaders für die WM in Russland verblüfft der Bundestrainer Jogi Löw nicht so sehr, wie er es noch vor vier Jahren getan hat. Zwar standen hinter einigen Namen wie etwa Innenverteidiger Jonathan Tah oder Linksverteidiger Marvin Plattenhardt noch Fragezeichen, die Liste der Überraschungen ist in diesem Jahr trotzdem nicht vergleichbar mit der im Kader der WM 2014 in Brasilien.

Auf den meisten Positionen setzt Joachim Löw auf das Leistungsprinzip. Weltmeister wie André Schürrle, Mario Götze oder Benedikt Höwedes haben im Kader keinen Platz, weil sie monatelang – auch wegen Verletzungen – keine herausragenden Leistungen abrufen konnten.

Deswegen haben sich seit dem letzten Turnier neue Namen wie Leroy Sane oder Timo Werner in den Vordergrund drängen können. Mit ihnen und etablierten Stammkräften, hat Löw einen Kader mit spielerischer Klasse und großer Erfahrung aus den europäischen Topligen zusammengestellt, der sich nicht nur jedem Spitzenteam der WM stellen, sondern mit dem der Bundestrainer auch auf alle Situationen reagieren kann. Die Titelverteidigung hängt von der Form der Spieler ab, und wie sich dieses Gefüge zusammenfindet.

Staunen über Petersen

Einzig mit Nils Petersen (15 Saisontore) hat kaum einer gerechnet. Dass sich Löw für den Freiburger – bislang ohne A-Einsatz – und nicht für Confed-Cup-Sieger Sandro Wagner (zwölf Saisontore für Bayern und Hoffenheim) entschied, ist dann wohl dem vorab eigens erwähnten Bauchgefühl des Bundestrainers zuzuschreiben. Offenbar passt Petersen charakterlich in Löws Augen besser ins Mannschaftsgefüge.

Als Spielertyp ist Petersen genau wie Wagner ein klassischer Strafraumstürmer, den Löw bei der EM 2016 in Frankreich nur mit Mario Gomez an Bord hatte. Dessen Ausfall beim Halbfinal-Aus gegen den Gastgeber machte sich bemerkbar, weshalb sich der Bundestrainer vernünftigerweise dafür entschied, einen solchen Spielertypen doppelt zu besetzen. Petersen bewies sich für Freiburg vor allem als Joker als jemand, der nicht viel Zeit für ein Tor braucht, wenn er von der Bank kommt: eine Rolle, die auch in Russland von Nutzen sein kann.

Warum die Nominierung von Manuel Neuer die richtige Entscheidung ist

Mit der Nominierung von vier Torhütern inklusive Manuel Neuer verschafft sich der Bundestrainer noch etwas Zeit. Die Entscheidung, ob Manuel Neuer spielfähig ist, vertagt Löw auf die Zeit nach dem Trainingslager. Aber nimmt er ihn auch ohne Spielpraxis mit zum Turnier? Dafür spräche, wie wichtig Manuel Neuer mit seinen Führungsqualitäten, die er als Kapitän oft genug unter Beweis gestellt hat, für das Innenleben der DFB-Elf während eines Turniers sein kann. Und auch wenn er nicht als Nummer eins zwischen den Pfosten steht, kann der sechs Jahre jüngere Marc-André ter Stegen von der Unterstützung des Welttorhüters nur profitieren.