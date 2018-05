Kolumbien: Mit James und Falcao

Bayern-Star James Rodríguez führt die kolumbianische Nationalmannschaft bei der WM in Russland an. Nationaltrainer Nestor José Pekerman nominiert am Montag zudem Radamel Falcao von AS Monaco sowie die Torhüter Iván Arboleda vom argentinischen Verein Banfield und David Ospina vom FC Arsenal für den vorläufigen Kader. James wurde bei der WM 2014 in Brasilien Torschützenkönig mit sechs Treffern für den Viertelfinalisten.