Osnabrück. Der sich gerade so in die Champions League geschleppt habende BVB war am Sonntagvormittag beim Doppelpass auf Sport1 Thema und wurde ebenso ausgiebig diskutiert wie die Reaktionen auf den gestrigen Abstieg des Hamburger SV und der endgültige Abschied von Jupp Heynckes aus der Bundesliga.

Reichlich Innensicht boten Ex-BVB-Verteidiger Neven Subotic und Ex-HSV-Trainer Huub Stevens, dazu Sport1-Experte Thomas Strunz, BILD-Chefkolumnist Alfred Draxler, Ex-Kommentator Marcel Reif sowie Pit Gottschalk, Sportchef der Funke Mediengruppe, denen Moderator Thomas Helmer einige interessante Meinungen entlocken konnte.

Trotz Champions League-Qualifikation eine chaotische BVB-Saison

Vor allem Neven Subotic, der im Winter von Borussia Dortmund zu AS Saint-Etienne gewechselt war, lieferte im ersten Themenblock, der sich mit dem BVB beschäftigte, wertvolle Ansichten. So sei die Misere der Dortmunder, die sich gerade so über die Ziellinie „Champions League-Qualifikation“ geschleppt haben, ein „systematisches Problem“, das sich seit längerer Zeit andeute und seiner Meinung nach einen größeren Umbruch im Verein notwendig mache. Marcel Reif konkretisierte anschließend, indem er falsche Trainerentscheidungen, gescheiterte Rückholaktionen diverser Spieler und die Abgänge von Dembelé und Aubameyang aufzählte und zusammenfasste: „Da ist Platz vier sensationell!“ Persönlich sprach Stevens von falschen Erwartungen an einzelne Spieler wie Mario Götze: „Der wird nie ein Führungsspieler!“

Draxler fordert harte Konsequenzen für Hamburger Chaoten

Richtig emotional wurde die Debatte bei den Begleiterscheinungen des Hamburger Abstiegs. Zunächst erntete Alfred Draxler Buh-Rufe aus dem Publikum für seine Meinung, dass man den HSV in ein bis zwei Jahren in der Bundesliga vermissen werde. Er forderte anschließend Punktabzüge und Kollektivstrafen für Vereine, bei denen Fans so ausfällig werden, wie es beim HSV kurz vor Spielende der Fall gewesen ist, während Subotic anschließend zwischen enttäuschten Fans und bewussten Störern zu unterscheiden anregte. Pit Gottschalk forderte, dass sich nun vernünftige Ultras von den Chaoten öffentlich distanzieren müssten.

Huub Stevens und die Bundesliga-Uhr des HSV

Es wurde allerdings auch noch einmal sportlich und die Runde sich dann auch wieder einig, als es um das Verhalten von Schiedsrichter Felix Brych ging, der das Spiel nicht abbrach, sondern nach kurzer Unterbrechung fortsetzte – dafür erhielt der Unparteiische viel Lob aus der Runde. Themenschließend hatte Huub Stevens die Lacher des Tages auf seiner Seite, da der ehemalige Trainer der Hamburger auch etwas Gutes am Abstieg der Rothosen hervorhob: „Endlich ist das Thema auch mal jetzt weg, denn das ist ja auch eine Scheiße, die Uhr!“

Heynckes Verabschiedung und Tedescos Erfolg

Ebenfalls emotional, dafür aber eher in sentimentaler Richtung, ging es zu, als man sich dem Abschied von Jupp Heynckes aus der Bundesliga widmete. „Selbst als Dortmunder, der Bayern nicht lieben darf: Respekt!“, lautete das Statement von Neven Subotic, während Marcel Reif wehmütig wurde: „Ich glaube, dass solche Menschen dem Fußball sehr gut tun.“

Zum Abschluss kam noch der Erfolg des Schalker Trainers Domenico Tedesco auf den Diskussionsplan, der mit den Blau-Weißen überraschend die Vizemeisterschaft geholt hatte. Stevens, der auch auf Schalke Trainer war, freute das: „Was auf Schalke diese Saison passiert ist, ist traumhaft!“, Thomas Strunz sah die demütige Herangehensweise Tedescos an die Aufgabe als Schlüssel zum Erfolg.