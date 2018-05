Osnabrück. Im letzten Sportstudio der Bundesligasaison 2017/18 mit Moderator Jochen Breyer war natürlich das Thema Abstiegskampf im Fokus. Studiogast Florian Kohfeldt, Trainer von Werder Bremen, sprach unter anderem über den erstmaligen Abstieg des Rivalen aus Hamburg, seine eigenen Erfahrungen zum Thema Abstiegskampf und gab einen Einblick in seine erste Saison als Cheftrainer eines Bundesligisten. Sein Trainerkollege Julian Nagelsmann unterbrach nach der Champions League Qualifikation zudem die Feierlichkeiten mit seiner Mannschaft und gab ein von Emotionen geprägtes Interview.

Der SV Werder Bremen beendete die aktuelle Saison auf dem elften Tabellenplatz und hatte die letzten Spieltage nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun. Dafür stieg der Erzrivale Hamburger SV zum ersten Mal aus der Bundesliga ab – das Nordderby fällt somit in der nächsten Saison aus. Bremens Trainer Kohfeldt reagierte darauf im Sportstudio mit Bedauern: „Ich finde es immer traurig, wenn ein Verein absteigt, weil ich glaube, dass es das Schlimmste ist, was einem Sportler passieren kann. Wenn es dann auch noch Vereine sind mit so einer großen Tradition sind, wie Hamburg oder Köln, dann ist das schon definitiv nichts, worüber man sich freut.“

Abstiegskampf für alle Beteiligten „unheimlich anstrengend“

Als Trainer der Bremer U23, als Co-Trainer unter Alexander Nouri und in der aktuellen Saison als Cheftrainer musste Kohfeldt schon selbst einige Zeit im Abstiegskampf durchmachen. Dass dieser Umstand für alle Beteiligten extrem nervenaufreibend ist, wurde im Gespräch sehr deutlich. „Es ist unheimlich anstrengend, weil man eigentlich nie loslassen kann. Selbst an freien Tagen, hat man es immer im Blick und überlegt, was zu tun ist“, erklärte der 35-Jährige und fügte an: „Es ist dann doch etwas mehr als Sieg oder Niederlage, es geht letztendlich um Existenzen. Das ist immer das, was mir besonders nahe geht, weil es nicht nur um uns geht, sondern um Jobs. Dieser Verantwortung muss man sich stellen, das ist nicht so einfach.“

Bremen für mutige Spielweise belohnt

Dass Werder schon einige Wochen vor dem 34. Spieltag den Klassenerhalt feiern konnte, lag zum Großteil am neuen Trainer, der frischen Wind in die angeschlagene Mannschaft brachte. „Mut mit Ball und keine Angst vor Ballverlusten“ lautete Kohfeldts Vorgabe zu Beginn seiner Amtszeit. Dieser Plan ist in dieser Saison voll aufgegangen. In Zukunft will der Coach aber in höhere Tabellenregionen: „Wir haben denke ich eine gute Basis gelegt, nicht nur mit dem Klassenerhalt, sondern auch mit unserer Art und Weise Fußball zu spielen. Wir wollen uns entwickeln, wir wollen weiter nach oben kommen“, gab sich Kohfeldt zuversichtlich.

Nagelsmann nach CL-Qualifikation emotional

Kohfeldts Trainerkollege Julian Nagelsmann von der TSG Hoffenheim gab zu Beginn des Sportstudios ein kurzes Interview und unterbrach dafür die Feierlichkeiten mit seiner Mannschaft. Am Nachmittag sicherte sich sein Team durch einen 3:1-Sieg gegen Dortmund den dritten Tabellenplatz und damit die Qualifikation für die Champions League. „Es gab einige die geweint haben, in der Kabine, aber auch noch auf dem Platz, das ist schon sehr emotional und berührt einen schon. Auch bei der Heimfahrt im Auto, wenn man mal eine ruhige Minute hat und alles Revue passieren lässt, was in dieser Saison so passiert ist, welche Schlagzeilen es alle gab und was wir jetzt erreicht haben. Da sind schon ein paar Tränen geflossen, keine Frage“, teilte Nagelsmann seine Gefühlslage nach dem Spiel mit.

Auf die Frage, wie hoch der Erfolg der Mannschaft in dieser Saison einzuschätzen sei antwortete 30-Jährige: „sehr, sehr hoch. Es hat fast 30 Jahre keine Mannschaft mehr geschafft, nach ihrem Europadebüt wieder europäisch zu spielen. Dann auch noch dritter zu werden und in die Champions League einzuziehen ist außergewöhnlich. Klar, die letzte Saison war sehr schön, mit sehr vielen Highlights und positiv geprägten Schlagzeilen. Diese Saison war es sehr schwankend und trotzdem haben wir am Ende den dritten Platz erreicht.“

Schwere Saison für Trainer und Team

Immer wieder war in den Medien über einen möglichen Abgang Nagelsmanns spekuliert worden, der unter anderem mit Bayern und Dortmund in Verbindung gebracht wurde. Zwischenzeitlich wurde sogar hinterfragt, ob der Trainer seine Mannschaft noch erreicht. Diese Gerüchte haben Nagelsmann sehr mitgenommen, wie sich im Interview zeigte: „Es war außergewöhnlich, mit den ganzen Schlagzeilen umzugehen. Auch mit den Gerüchten, was meine Person angeht. Wie die Mannschaft das gemeistert hat und wie sie immer in eine Richtung marschiert sind, wie sie den Worten trotz der Gerüchte gefolgt sind, die das Trainerteam an sie gerichtet hat, das ist außergewöhnlich. Das erfüllt mich mit Stolz und ich bin den Jungs unglaublich dankbar für das, was sie für den Klub, aber auch für mich geleistet haben.“

Anzeige Anzeige

Vorfreude auf Champions League groß

Jetzt will sich Nagelsmann erst einmal eine Pause gönnen, bevor es mit der Kaderplanung für die nächste Saison losgeht. Den Spielen in der Champions League blickte er bereits mit voller Vorfreude entgegen: „Ich denke, in Lostopf eins und zwei werden sicherlich ein paar Raketen für uns dabei sein. Da freuen wir uns drauf. Das werden sicherlich tolle Herausforderungen. Mal gucken, wie wir die meistern.“

Weiterlesen: ZDF dreht bei Florian Kohfeldts Ex-Club Jahn Delmenhorst