Holstein Kiel und DFL müssen Kompromiss finden

Osnabrück. Wenn Holstein Kiel den Durchmarsch in die Bundesliga schafft, darf Kiel nicht im eigenen Stadion spielen. An der Entscheidung der DFL muss aber noch mal gefeilt werden, findet unser Kommentator.

Noch bevor das Kieler Märchen bis zum Happy End auserzählt ist, droht ihm ein bitterer Dämpfer. Die Deutsche Fußball-Liga spricht dem heimischen Holstein-Stadion die Tauglichkeit für die Bundesliga ab.

Erstliga-Fußball hat sich zu einem Premium-Produkt entwickelt, und ein solches soll vor würdiger Kulisse stattfinden. So will es die DFL. Auf der einen Seite ist die Argumentation schlüssig. Die Strukturen in Kiel sind zum Teil zu marode für das Niveau der Bundesliga. Der Platzmangel würde besonders sichtbar, wenn Vereine wie Bayern, Dortmund oder Schalke mit großen Fangruppen die Hälfte der 1000 Gästetickets allein an Inhaber von Auswärtsdauerkarten vergeben müssten.

Fans droht weite Anreise

Auf der anderen Seite wird Kiel mit der Absage an eine Ausnahme von der DFL im Regen stehen gelassen. Verein und Verband müssen auf einen Kompromiss hinarbeiten. Der Umzug in andere Spielstätten könnte sich etwa nur auf Spiele gegen die großen Vereine beschränken. So könnte man den Kieler Fans, die ohnehin für Auswärtsspiele Strecken bis zu 900 Kilometer nach München auf sich nehmen müssten, zumindest etwas entgegenkommen – vorausgesetzt, das Kieler Märchen wird wahr.