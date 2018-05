Osnabrück. Bei einem Einwurf muss der einwerfende Spieler außerhalb des Spielfeldes stehen. In England hat am Sonntag ein Spieler einen Einwurf mitten auf dem Platz ausgeführt. Warum ging das?

Kuriosum in England: Im Spiel zwischen Cardiff City und dem FC Reading in der Football League Championship, der zweithöchsten Spielklasse auf der Insel, ging der Ball in der 42. Minute ins Seitenaus. Der Gast aus Reading bekam den Einwurf zugesprochen. Anstatt aber von der Seitenlinie einzuwerfen, stand der Reading-Spieler mitten im Feld.





Der Grund: Durch den – in England ja eher seltenen – strahlenden Sonnenschein warf das Stadiondach einen Schatten, dessen Kante parallel zum Seitenaus verlief. Als der Spieler sich den Ball zum Einwurf nahm, lief er rückwärts vom Spielfeld in Richtung Seitenaus. Der Mann vom FC Reading wähnte sich schon im Aus, hatte aber nur die Schattenlinie überschritten und führte von dort den Einwurf aus.

Verblüffend: Weder das Schiedsrichter-Gespann, noch die 22 Spieler auf dem Platz schienen den Fehler zu bemerken. Das Spiel lief nach dem falschen Einwurf weiter. Konsequenzen hatte die Aktion nicht. Das Spiel zwischen dem Tabellenzweiten aus der walisischen Hauptstadt, der in der englischen Liga mitspielt, und dem 20. aus Reading endete torlos. Cardiff blieb auf dem zweiten Platz und steigt nach vier Jahren wieder in die Premier League auf.