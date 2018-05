Verwirrung in England: Wirft Fußballer mitten auf dem Spielfeld ein? MEC öffnen

Falscher Einwurf beim Spiel Cardiff gegen Reading. Screenshot: NOZ/Twitter

Osnabrück. Bei einem Einwurf muss der einwerfende Spieler außerhalb des Spielfeldes stehen. In England hat am Sonntag ein Spieler einen Einwurf mitten auf dem Platz ausgeführt. Was war passiert?