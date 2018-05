Serge Ibaka von den Toronto Raptors verteidigt unter dem Korb gegen LeBron James (r) von den Cleveland Cavaliers. Foto: Tony Dejak/AP

Cleveland. Cleveland Cavaliers und die Boston Celtics benötigen in der zweiten Playoff-Runde in der NBA nur noch einen Erfolg zum Weiterkommen. Topstar James in der K.o.-Runde eine Klasse für sich.