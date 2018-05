Osnabrück. So nah liegen Glück und Pech beisammen: Mit seinem unglücklichen Ausrutscher lud Sven Ulreich Real-Stürmer Karim Benzema zum 2:1 für Real Madrid ein. Dabei standen die Vorzeichen noch ganz anders.

In der 46. Minute rutscht der Bayern-Torhüter an einem Rückpass von Corentin Tolisso vorbei. Benzema ist dadurch frei vor dem leeren Tor und muss nur noch einschieben.

Der Aussetzer ist schwer zu erklären: Möglicherweise spekulierte der 29-Jährige darauf, dass Benzema noch an den Ball kommt und er die Hände einsetzen könnte, weshalb er nicht den linken Fuß zum Klären einsetzte – wahrscheinlich dachte er zu lange nach. Zu spät aber realisierte er seine Fehleinschätzung und versuchte noch mit dem rechten Fuß den Ball zu klären. Ein spielentscheidender Fehler, der Ulreich noch lange beschäftigen wird.

Ausgerechnet Ulreich, der sich in vergangenen Wochen in allen Bayern-Spielen als wichtiger Rückhalt erwies. Bayerns Spieler und Verantwortliche dankten es ihm nach einer starken Leistung im DFB-Pokalhalbfinale gegen Leverkusen mit einer Empfehlung für den Kader der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Stürmer Thomas Müller erklärte: „Ulle ist auf jeden Fall eine exzellente Option. Es ist klar, dass das Thema nach solch einem Spiel von ihm wieder hochköchelt, und das hat er sich auch verdient.“

Ulreich patzt, Navas rettet

Ulreich vertritt seit September den verletzten Nationaltorhüter Manuel Neuer im Tor der Bayern. Aus der Rolle des Platzhalters musste eine Dauerlösung werden, denn die Verletzung des Stammkeepers zieht sich monatelang hin. Wiederholt leistete er sich zu Beginn Unsicherheiten wie gegen Wolfsburg, wo er im September patzte. Auch beim 0:3 bei Paris Saint-Germain in der Champions League musste Ulreich Kritik einstecken. Viele befürchteten, dass Ulreich kein Torwart für das Niveau der Bayern sei.

Vor dem Real-Spiel galt er als WM-Kandidat, nun ist er der tragische Held. Verkehrte Welt: Madrids Held ist Torwart Keylor Navas, den man nach den Patzern im Hinspiel und im Viertelfinale schon auf der Abschussliste gesehen hatte. Mit zahlreichen Paraden gegen die Münchner Offensive rettete er den Madrilenen den Einzug ins Finale nach Kiew.