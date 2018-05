Unruhe in Liverpool, Spannung in Rom MEC öffnen

Liverpools Trainer Jürgen Klopp steht mit seinem Team einen Schritt vor dem Champions-League-Finale. Foto: Martin Rickett/PA Wire

Liverpool. Vor dem Champions-League-Match in Rom geraten sportliche Aspekte beim FC Liverpool beinahe in den Hintergrund. Die „persönliche Auszeit“ von Jürgen Klopps Co-Trainer Zeljko Buvac sorgt im Club für Unruhe. In Rom ist die Sicherheitslage vor dem Halbfinal-Rückspiel heikel.