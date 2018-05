Die Spieler des 1. FC Nürnberg feiern das Tor zum 1:0 gegen Eintracht Braunschweig durch Ondrej Petrak (M). Foto: Nicolas Armer

Nürnberg. Bundesliga, wir kommen! Der 1. FC Nürnberg ist nach dem Sieg gegen Eintracht Braunschweig fast am Ziel. In Sandhausen kann der Aufstieg fix gemacht werden - und dann steht vielleicht noch ein großes Finale an.