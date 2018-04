Legte einen besonnen Auftritt im ZDF-Sportstudio hin: HSV-Trainer Christian Titz, hier mit Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein. Foto: imago/Martin Hoffmann

Osnabrück. Für Viele galt der HSV vor Wochen schon als abgestiegen. In der letzten Zeit mauserte sich der „Bundesliga-Dino“ unter der Leitung von Christian Titz aber wieder bis auf zwei Punkte an die Nichtabstiegsplätze heran. Am Samstagabend war eben jener Christian Titz bei Kathrin Müller-Hohenstein zu Gast.