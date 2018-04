Fortunas Florian Neuhaus (l) jubelt nach seinem Tor zum 0:1 bei Dynamo Dresden. Foto: Sebastian Kahnert

Berlin. Die Düsseldorfer Fortuna ist nach fünfjähriger Abstinenz wieder erstklassig. Die Rheinländer gewinnen am 32. Spieltag in Dresden und stehen vorzeitig als Aufsteiger fest. Im Abstiegskampf gibt es neue Hoffnung in Darmstadt und bei St. Pauli.