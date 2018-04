In München trifft Trainer Niko Kovac mit Eintracht Frankfurt auf seinen zukünftigen Arbeitgeber, den FC Bayern. Foto: Uwe Anspach

Berlin. Am drittletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga können die ersten Entscheidungen im Abstiegskampf fallen. Ein pikantes Duell gibt es am Samstag in München.