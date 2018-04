Osnabrück. TV-Planer: Sport1 zeigt Boxen mit dem Kampf von Arthur Abraham vs. Patrick Nielsen live im TV und Stream. Im NDR ist die 3. Liga mit VfL Osnabrück gegen Carl Zeiss Jena live im Free-TV zu sehen. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 28. April 2018.

Was läuft heute am Samstag, 28. April 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Boxen live im TV und Live-Stream: Arthur Abraham vs. Patrick Nielsen live

Am Samstag zeigt Eurosport die Snooker-WM live im TV und Livestream. Ab 11 Uhr wird das Achtelfinale bei der WM in Sheffield live übertragen. Zudem läuft auf Eurosport ab 18.30 Uhr Tennis mit dem Halbfinale beim Porsche Grand Prix live im TV und Live-Stream. Ein kostenloser Stream kann auf der Internetseite von Eurosport abgerufen werden. Bereits ab 16 Uhr ist das Tennis-Turnier in Stuttgart live im SWR und im Stream auf swr.de zu sehen.

Auf den dritten Programmen der ARD werden an diesem Samstag vier ausgewählte Spiele aus der 3. Liga live im TV und Livestream übertragen. Ab 14 Uhr zeigt unter anderem der NDR das Spiel vom VfL Osnabrück gegen Carl Zeiss Jena live im Free-TV und Stream auf ndr.de. Eine Übersicht mit allen Live-Übertragungen aus der 3. Liga finden Sie am Ende des Artikels in der „Zur Sache“-Box.

Sport1 überträgt am Samstag Motorsport unter anderem mit dem ADAC GT Masters live im TV und Stream. In Most wird ab 13.15 Uhr das erste Rennen ausgetragen. RTL zeigt derweil ab 14.45 Uhr das Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan in der Formel 1 live im Free-TV. Zudem läuft auf Sport1 am Samstagabend Boxen live im TV und Livestream. Ab 22.45 Uhr ist der Kampf im Supermittelgewicht zwischen Arthur Abraham und Patrick Nielsen live zu sehen. Auf der Internetseite von Sport1 gibt es einen kostenlosen Stream. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

Was läuft heute sonst im Fernsehen? Auf tv.noz.de finden Sie das komplette TV-Programm für heute und die kommenden Tage.

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 28. April 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Anzeige Anzeige