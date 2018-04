Osnabrück. Schafft der FC Bayern München noch die Wende? Am Dienstag, 1. Mai 2018 (20.45 Uhr), findet das Rückspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid statt. Hier erfahren Sie, wie Sie das das Spiel von Real gegen FC Bayern live im TV und Live-Stream sehen können.

Trotz guter Gelegenheiten hat der FC Bayern München das Hinspiel im Halbfinale der Champions League 2018 verloren. Gegen Real Madrid gab es am vergangenen Mittwoch eine 1:2-Niederlage. Das entscheidende Rückspiel in Madrid findet am Dienstag, 1. Mai 2018, um 20.45 Uhr statt. So sehen Sie Real Madrid gegen Bayern München live im TV und Livestream.

Real Madrid - FC Bayern live im TV: ZDF zeigt Champions League live im Free-TV

Das ZDF überträgt das Halbfinal-Rückspiel von Real Madrid gegen FC Bayern live im Free-TV und Live-Stream. Am Dienstag melden sich ab 20.15 Uhr Moderator Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn aus dem Bernabéu-Stadion in Madrid. Oliver Schmidt wird das Champions-League-Spiel von Real Madrid gegen Bayern München live im ZDF kommentieren. (Lesen Sie hier: Das fordert Heynckes von seinen Profis im Rückspiel bei Real Madrid.)

Real - FC Bayern live im Stream: Kostenloser Livestream zur Champions League

In der ZDF-Mediathek kann das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League 2018 von Real Madrid gegen Bayern München live im Stream mitverfolgt werden. Der Abruf des Live-Streams zum Champions-League-Halbfianle ist kostenlos und kann über den PC sowie via Smartphone und Tablet erfolgen. Allerdings sollte bei der Nutzung auf eine stabile WLAN-Verbindung geachtet werden. (Lesen Sie hier: Heynckes mit „Geheimplan“ für Neuer-Comeback.)

Real Madrid - FC Bayern live im TV und Stream: Champions League live auf Sky

Auf dem Pay-TV-Sender Sky sind alle Spiele in der Champions League live im TV und Livestream zu sehen. Am Dienstag wird das Halbfinale von Real Madrid FC Bayern live auf dem Sender „Sky Sport 1“ übertragen. Dort meldet sich ab 19.30 Uhr Moderator Sebastian Hellmann. Er begrüßt im Studio in München unter anderem Lothar Matthäus und Stefan Effenberg als Experten im Studio. Ab 20.45 Uhr kommentiert Wolff Fuss das Spiel von Real gegen Bayern live auf Sky. (Lesen Sie hier: So war der Auftritt von Linus aus Bad Iburg bei Sky.)

Sky-Abonnenten können über das Streaming-Portal „Sky Go“ die Champions League live im Stream sehen. Dort ist auch Real Madrid gegen FC Bayern im Livestream abrufbar. Voraussetzung ist ein entsprechendes Abonnement bei dem Bezahlsender. „Sky Go“ kann sowohl über den PC, als auch via App auf mobilen Geräten genutzt werden.

Champions-League-Halbfinale 2018: Schafft der FC Bayern die Wende gegen Real Madrid?

Das hat sich der FC Bayern München anders vorgestellt: Nach der 1:2-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel der Champions League 2018 vor einer Woche in der heimischen Allianz-Arena braucht es am Dienstag bei Real Madrid eine richtig gute Leistung. Mit mindestens zwei Toren Unterschied muss der FC Bayern im Rückspiel bei Real gewinnen, um noch ins Champions-League-Finale einzuziehen. Gelingt das nicht, ist der Traum vom Triple geplatzt. Der Finalgegner von Bayern München oder Real Madrid wird erst am Mittwoch, 2. Mai 2018 (20.45 Uhr), ausgespielt: Dann findet das Halbfinal-Rückspiel von AS Rom gegen FC Liverpool statt. Das Hinspiel entschied Liverpool vor einer Woche mit 5:2 für sich.