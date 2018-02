Mark Flekken konnte am Ende des Tages doch noch jubeln. Foto: imago/Stefan Bösl

Duisburg. Die Trinkflasche von Mark Flekken wird zum Kultobjekt. „Die Trinkflasche und ich haben am Wochenende ein bisschen Liga-Geschichte geschrieben. Unsere Jungs haben nach dem Ausgleich das Beste aus der Geschichte gemacht, und jetzt machen wir die Story noch besser. Wir versteigern meine Trinkflasche“, kündigte der Torhüter des Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg am Dienstag an.