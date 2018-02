Osnabrück. TV-Planer: Eurosport zeigt den FA Cup mit dem Achtelfinale von Tottenham Hotspur gegen Rochdale live im Free-TV. Auf laola1.tv ist La Liga live im Stream zu sehen. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Mittwoch, 28. Februar 2018.

Was läuft heute am Mittwoch, 28. Februar 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

FA Cup live im TV und Live-Stream: Tottenham Hotspur - Rochdale live

Auf Eurosport ist am Mittwoch Snooker live im TV und Livestream zu sehen. Ab 13.45 und 22.45 Uhr zeigt der Sportsender den dritten Tag bei den Welsh Open live. Zudem läuft am Mittwoch auf Eurosport der FA Cup live im TV und Live-Stream. Ab 20.30 Uhr ist das Achtelfinale von Tottenham Hotspur gegen Rochdale live im Free-TV. Rochdale spielt in der dritten englischen Fußball-Liga. Auf der Internetseite von Eurosport kann ein kostenloser Stream abgerufen werden.

Sport1 überträgt am Mittwoch ab 19.25 Uhr Eishockey mit der DEL-Begegnung der Augsburger Panther gegen Fishtown Pinguins Bremerhaven live im TV und Livestream auf sport1.de. Das Streaming-Portal laola1.tv zeigt derweil die spanische La Liga live im Stream. Ab 19.30 Uhr sind am Mittwoch insgesamt fünf Ligapiele live auf laola1.tv zu sehen. Unter anderem kann die Begegnung von Atlético Madrid gegen C.D. Leganés im Live-Stream mitverfolgt werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

Was läuft heute sonst im Fernsehen? Auf tv.noz.de finden Sie das komplette TV-Programm für heute und die kommenden Tage.

TV-Programm: Das läuft am Mittwoch, 28. Februar 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 13.45 und 22.45 Uhr: „Snooker live: World Main Tour - Welsh Open live (3. Tag)“

13.45 und 22.45 Uhr: „Snooker live: World Main Tour - Welsh Open live (3. Tag)“ Sport1, 17.25 Uhr: „Wasserball live: Champions League mit Waspo 98 gegen Olympiakos Piräus live (Gruppenspiel)“

17.25 Uhr: „Wasserball live: Champions League mit Waspo 98 gegen Olympiakos Piräus live (Gruppenspiel)“ Sport1, 19.25 Uhr: „Eishockey live: DEL mit Augsburger Panther gegen Fishtown Pinguins Bremerhaven live“

19.25 Uhr: „Eishockey live: DEL mit Augsburger Panther gegen Fishtown Pinguins Bremerhaven live“ laola1.tv, ab 19.30 Uhr: „La Liga live im Stream: 26. Spieltag in der spanischen Liga live“

ab 19.30 Uhr: „La Liga live im Stream: 26. Spieltag in der spanischen Liga live“ Eurosport, 20.30 Uhr: „FA-Cup live: Tottenham Hotspur gegen Rochdale live (Achtelfinale)“

20.30 Uhr: „FA-Cup live: Tottenham Hotspur gegen Rochdale live (Achtelfinale)“ Sportdeutschland.TV: „Livestreams zum Volleyball und Handball“