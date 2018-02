Sprinter Usain Bolt kündigt Fußballkarriere an MEC öffnen

Sprint-Star Usain Bolt träumt von einer Karriere als Profifußballer. Foto: AFP

Osnabrück. Sprint-Star Usain Bolt kann nicht nur schnell laufen, der Jamaikaner soll auch ein begabter Fußballspieler sein. Schon als Kind träumte Bolt von einer Karriere als Profifußballer. In den sozialen Netzwerken hatte Bolt am Sonntagabend angekündigt, bei einer Fußballmannschaft unterschrieben zu haben – bei welchem Verein verriet er am heutigen Morgen.