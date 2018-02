Osnabrück. TV-Planer: Sport1 zeigt die Regionalliga Bayern mit TSV 1860 München gegen TSV Buchbach live im TV und Stream. Auf Sky Sport News HD ist der Laureus World Sports Award live im Free-TV zu sehen. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Dienstag, 27. Februar 2018.

Regionalliga live im TV und Live-Stream: 1860 München - TSV Buchbach live

Eurosport überträgt am Dienstag Snooker live im TV und Livestream. Ab 13.45 und 19.45 Uhr ist der zweite Tag bei den Welsh Open live im Free-TV und Stream auf der Internetseite von Eurosport zu sehen. Sport1 zeigt derweil am Dienstagabend die Regionalliga Bayern live im Fernsehen. Ab 18.55 Uhr ist die Begegnung des TSV 1860 München gegen TSV Buchbach live im TV und Live-Stream zu sehen. Den kostenlosen Stream gibt es auf der Internetseite von Sport1.

Auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News HD läuft am Dienstag der Laureus World Sports Award 2018 live im Free-TV und Live-Stream. In Monaco werden in acht Kategorien die besten Sportler des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Moderiert wird die Show von Schauspieler Benedict Cumberbatch. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

Sport1, 18.55 Uhr: „Regionalliga Bayern live: TSV 1860 München gegen TSV Buchbach live"

Sky Sport News HD, 19 Uhr: „Laureus World Sports Award 2018 live"

