Mourinhos Taktik-Zettel in Gefahr – Willians Spickversuch

José Mourinho lässt sich immer wieder neue Tricks einfallen. Foto: AFP

Osnabrück. Am Samstag-Nachmittag empfing Manchester United den FC Chelsea zum Topspiel in der englischen Premier League. Mit einem 2:1-Erfolg über die „Blues“gelang es den „Red-Devils“, den zweiten Tabellenplatz zu festigen. Doch der Schlüssel zum Erfolg war nicht nur die Leistung der Spieler, sondern auch der Spickzettel von Trainer José Mourinho, der zwischenzeitlich in Gefahr geriet.