Die Olympischen Winterspiele von Pyeongchang werden mit einem Feuerwerk beendet. Foto: Florien Choblet

Pyeongchang. Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang sind Geschichte. In vier Jahren werden die XXIV. Winterspiele erneut in Asien stattfinden. Dann in Peking. IOC-Chef Thomas Bach würdigt die Winterspiele in Südkorea bei der Schlussfeier als „die Spiele der neuen Horizonte“.