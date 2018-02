Osnabrück. TV-Planer: ZDF und Eurosport übertragen die Schlussfeier bei Olympia live im TV und Stream. Auf Sport1 ist der Doppelpass live im Free-TV zu sehen. Das läuft am Sonntag, 25. Februar 2018, im Sport und bei Olympia live im TV und Live-Stream.

Was läuft heute am Sonntag, 25. Februar 2018, im Sport und bei Olympia live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Olympia-Schlussfeier live im TV und Live-Stream

Am Sonntag ist der letzte Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang. Im olympischen Eishockey-Turnier findet am Sonntagmorgen um 5 Uhr das Finale statt. ZDF und Eurosport zeigen das Eishockey-Finale mit dem Spiel der Olympischen Athleten aus Russland gegen Deutschland live im TV und Livestream. Zudem zeigt das ZDF ab 8 Uhr den Langlauf der Damen über 30 Kilometer live im TV und Stream. Ab 12 Uhr ist im ZDF und auf Eurosport schließlich die Schlussfeier bei Olympia 2018 live im TV und Live-Stream zu sehen. Kostenlose Livestreams können in der ZDF-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport abgerufen werden. Hier finden Sie den kompletten Zeitplan zu Olympia 2018.

Auf Sky Sport News HD läuft am Sonntag wie gewohnt ab 10.45 Uhr der Fußball-Talk mit Jörg Wontorra live im Free-TV und Stream auf der SSNHD-Internetseite. Zu Gast ist unter anderem Max Eberl, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Um 11 Uhr beginnt auf Sport1 der Doppelpass live im TV und Livestream auf sport1.de. Hertha BSC-Trainer Pal Dardai ist im Studio zu Gast. Der MDR zeigt derweil ab 14 Uhr die 3. Liga mit der Begegnung von Carl Zeiss Jena gegen Rot-Weiß Erfurt live im Free-TV und Live-Stream auf mdr.de.

Was läuft heute sonst im Fernsehen? Auf tv.noz.de finden Sie das komplette TV-Programm für heute und die kommenden Tage.

TV-Programm: Das läuft am Sonntag, 25. Februar 2018, im Sport und bei Olympia live im TV und Live-Stream:

