Osnabrück. Olympia 2018: Das DEB-Team steht im Finale des olympischen Eishockey-Turniers in Pyeongchang. Im Endspiel wartet das Olympische Team aus Russland. Hier erfahren Sie, wann das Eishockey-Finale 2018 stattfindet und wie Sie OAR gegen Deutschland live im TV und Live-Stream sehen können.

Sensation im Eishockey-Turnier bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang: Deutschland steht im Eishockey-Finale und hat damit bereits eine Medaille sicher. Ob es Gold oder Silber wird, entscheidet sich am Sonntag, 25. Februar 2018. Wann ist das Eishockey-Finale bei Olympia 2018? So sehen Sie das Eishockey-Finale live im TV und Livestream. (Lesen Sie hier: DEB-Team steht im Eishockey-Finale bei Olympia 2018.)

Olympia 2018: Wann ist das Eishockey-Finale?

Erst gewann das deutsche Eishockey-Team im Viertelfinale gegen Weltmeister Schweden, dann schlug das DEB-Team auch noch Titelverteidiger Kanada im Halbfinale. Im Eishockey-Finale bei den Olympischen Winterspielen 2018 warten nun die Olympischen Athleten aus Russland (OAR) auf Deutschland.

Wer das Eishockey-Finale live im TV sehen will, muss früh aufstehen: Die Begegnung von OAR gegen Deutschland findet am Sonntag, 25. Februar 2018, um 5.10 Uhr MEZ (13.10 Uhr Ortszeit) statt. (Lesen Sie hier: Was zeichnet das DEB-Team aus?)

OAR - Deutschland live: Eishockey-Finale live im TV und Live-Stream

Eishockey-Fans können das Olympia-Finale von OAR gegen Deutschland live im TV und Livestream mitverfolgen. Das ZDF und Eurosport übertragen das Eishockey-Finale live im Free-TV und Stream. Die Live-Übertragungen im Fernsehen beginnen am Sonntagmorgen um 5 Uhr. Die kostenlosen Live-Streams können in der ZDF-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport abgerufen werden. Die Streams können sowohl über den PC, als auch auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets genutzt werden. Bei der Nutzung sollte lediglich auf eine stabile WLAN-Verbindung geachtet werden. (Lesen Sie hier: So reagiert das Netz auf den Finaleinzug des deutschen Eishockey-Teams.)