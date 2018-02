Osnabrück. TV-Planer: ARD und Eurosport zeigen Olympia mit dem Massenstart im Eisschnelllauf live im TV und Stream. Auf den dritten Programmen der ARD ist die 3. Liga live im Free-TV zu sehen. Das läuft am Samstag, 24. Februar 2018, im Sport und bei Olympia live im TV und Live-Stream.

Was läuft heute am Samstag, 24. Februar 2018, im Sport und bei Olympia live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Eisschnelllauf live im TV und Live-Stream: Massenstart live

Am vorletzten Tag der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang geht die ARD um 5.30 Uhr auf Sendung, um Olympia live im TV und Livestream zu zeigen. Dann läuft Snowboard live in der ARD. Ab 5.50 Uhr zeigen ARD und Eurosport zudem die 50 Kilometer der Herren im Langlauf live im TV und Stream. Weiter geht es am Samstagmorgen zudem mit Curling und Viererbob live im Free-TV. Ab 11.50 Uhr läuft der Massenstart der Damen und Herren im Eisschnelllauf live im TV und Livestream.

Hier finden Sie den kompletten Zeitplan zu Olympia 2018.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag überträgt das ZDF ab 1.05 Uhr das Finale im Curling der Damen live im TV und Stream. Zudem ist ab 1.30 Uhr der 3. und 4. Lauf im Viererbob live im ZDF und auf Eurosport zu sehen. Um 5 Uhr beginnt das Finale zwischen dem Olympischen Team aus Russland und Deutschland im Eishockey live im TV und Live-Stream. Die kostenlosen Livestreams können in ARD-Mediathek sowie in der ZDF-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport abgerufen werden.

Sport1 zeigt am Samstag ab 13.25 Uhr Frauenfußball mit der Begegnung des SC Freiburg gegen FC Bayern München live im TV und Live-Stream. Zudem ist am Nachmittag ab 15.25 Uhr die Regionalliga Südwest mit VfB Stuttgart II gegen Stuttgarter Kickers live im Free-TV zu sehen. Auf der Internetseite von Sport1 gibt es einen kostenlosen Stream. NDR und MDR zeigen derweil ab 14 Uhr die 3. Liga mit dem Spiel von Hansa Rostock gegen 1. FC Magdeburg live im TV und Livestream. Zudem läuft im WDR die Begegnung des SC Paderborn gegen Würzburger Kickers live im Free-TV.

Was läuft heute sonst im Fernsehen? Auf tv.noz.de finden Sie das komplette TV-Programm für heute und die kommenden Tage.

Anzeige Anzeige

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 24. Februar 2018, im Sport und bei Olympia live im TV und Live-Stream: