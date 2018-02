Osnabrück. Wann spielt Deutschland bei der Fußball-WM 2018? Hier finden Sie den Spielplan der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland mit allen Spielterminen.

Die Gruppe von Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland steht fest. In der Vorrunde der WM 2018 trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Gruppe F auf Mexiko, Schweden und Südkorea. Hier gibt es den deutschen Spielplan bei der Fußball-WM 2018. (Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Fußball-WM 2018.)

Spielplan der Fußball-WM 2018: Wann spielt Deutschland?

Am 14. Juni 2018 beginnt mit dem Eröffnungsspiel von Russland gegen Saudi-Arabien die Fußball-WM 2018. Das Finale findet am 15. Juli 2018 statt. Will das DFB-Team es bis ins Endspiel schaffen, geht es über die drei Gruppenspiele über das Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale nach Moskau. Den Zeitplan der WM 2018 in Russland finden Sie am Ende des Artikels in der „Zur Sache“-Box.

Deutschland spielt bei der Fußball-WM 2018 in Gruppe F gegen Mexiko, Schweden und Südkorea. Los geht es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am 17. Juni 2018, gegen Mexiko. Das zweite Vorrundenspiel bestreitet Deutschland am 23. Juni 2018 gegen Schweden. Das letzte Gruppenspiel findet am 27. Juni 2018 gegen Südkorea statt. (Hier können Sie den kompletten WM-Spielplan kostenlos als PDF herunterladen.)

Das ist der Spielplan von Deutschland bei der Fußball-WM 2018:

Sonntag, 17. Juni 2018, 17 Uhr, Moskau (Vorrunde): Deutschland - Mexiko

Samstag, 23. Juni 2018, 17 Uhr, Sotschi (Vorrunde): Deutschland - Schweden

Mittwoch, 27. Juni 2018, 16 Uhr, Kasan (Vorrunde): Südkorea - Deutschland

Fußball-WM 2018: Auf wen trifft Deutschland im Achtelfinale?

Für das Achtelfinale der Fußball-WM 2018 qualifizieren sich jeweils die Gruppenersten und -zweiten der acht Vorrundengruppen. Schafft es die DFB-Mannschaft in Gruppe F nach den drei Vorrundenspielen also auf Platz eins oder zwei, steht sie im Achtelfinale. Dann würde Deutschland entweder auf den Gruppenersten oder -zweiten der Gruppe E treffen. In Gruppe E kämpfen Brasilien, Schweiz, Costa Rica und Serbien um die Qualifikation für das WM-Achtelfinale. (Lesen Sie hier: Das sind die zwölf Stadien bei der Fußball-WM 2018 in Russland.)