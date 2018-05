Osnabrück. Wer spielt gegen wen bei der Fußball-WM 2018? Am 14. Juni 2018 beginnt in Russland die Weltmeisterschaft 2018. Hier gibt es den WM-Spielplan als PDF zum Download und Ausdrucken.

Mit dem Eröffnungsspiel von Gastgeber Russland gegen Saudi-Arabien beginnt am 14. Juni die Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Deutschland trifft in Gruppe F auf Mexiko, Schweden und Südkorea. Das erste Gruppenspiel trägt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am 17. Juni 2018 gegen Mexiko aus. Das Finale der Fußball-WM 2018 findet am 15. Juli 2018 in Moskau statt. Hier gibt es den WM-Spielplan zum Download. (Spielplan und Termine: Alle Infos zur Fußball-WM 2018 in Russland finden Sie hier.)

Spielplan, Tabelle und Statistiken: Hier geht es zum NOZ-Datencenter zur Fußball-WM 2018.



Fußball-Weltmeisterschaft 2018: WM-Spielplan kostenlos herunterladen



Damit Sie die Termine und Spiele bei der Fußball-WM 2018 auf einen Blick haben, können Sie sich auf noz.de den WM-Spielplan als PDF herunterladen und ausdrucken. So sind Sie übersichtlich über alle Gruppen und Vorrundenspiele informiert und finden alle Termine zur WM 2018 in Russland. Alle Spieltermine der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2018 finden Sie hier.

Hier gibt es den Spielplan zur Fußball-WM 2018 als PDF zum Herunterladen und Ausdrucken.