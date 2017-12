Wechsel zum MSV war goldrichtig Nauber schwärmt: „In Duisburg herrscht große Euphorie“

Osnabrück. Die Entscheidung, den Fußball-Drittligisten Sportfreunde Lotte nach fünf Jahren zu verlassen, war Gerrit Nauber im Frühsommer 2017 schwergefallen. Nach einer mannschaftlich und persönlich starken ersten Saisonhälfte mit dem überraschend siebtplatzierten Zweitligisten MSV Duisburg schwärmt der 25-Jährige: „Es ist in allen Belangen richtig gut gelaufen.“

Wie bereits in Lotte nimmt Nauber auch an der Wedau die Rolle des souveränen Abwehrchefs ein. „Vor dem Wechsel hatte Trainer Ilia Gruev angedeutet, dass er mir die Rolle zutraut. In der Vorbereitung hatte ich schnell den Eindruck, dass der Coach zufrieden ist und ich mir im neuen Umfeld nicht unnötig Gedanken und zu großen Druck machen muss“, sagt Nauber, der mit dem Kicker-Notenschnitt von 3,11 bislang zweitbester Feldspieler seines Teams und einer der besten Innenverteidigern der 2. Liga ist.

Vor der Saison zählte Duisburg zu den Abstiegskandidaten. Nach einem ordentlichen Start und einer schwächeren Phase stand der MSV nach dem neunten Spieltag nur aufgrund der besseren Tordifferenz nicht auf dem Relegationsrang. „In der zweiten Hinrundenhälfte haben wir dann nach dem FC Ingolstadt die zweitmeisten Punkte eingesammelt“, freut sich der Osnabrücker, der mit seiner Freundin Salome Mönninghoff im Stadtteil Rumeln-Kaldenhausen im Grünen wohnt, die Weihnachtsfeiertage mit den Familien in der Heimat verbringt und dann einen Kurzurlaub über Silvester im italienischen Mailand einlegt.

In Duisburg betrat Nauber Neuland mit einem „komplett neuen Umfeld, Trainerstab und den Mitspielern. „Das sportliche Niveau ist ein gutes Stück höher, körperlich wie taktisch anspruchsvoller und in manchen Phasen mit technisch besseren Spielern handlungsschneller als in der 3. Liga.“ In der Stadt spielt der Verein eine auffällig große Rolle. „An jedem zweiten Auto klebt ein MSV-Aufkleber, man wird oft angesprochen. Im Moment herrscht eine große Euphorie“, sagt Nauber, der alle 18 bisherigen Spiele bestritt und nur eine Halbzeit verpasste. Am 17. Spieltag musste er wegen einer Gehirnerschütterung beim FC St. Pauli (2:2) ausgewechselt werden.

Das Ziel Klassenerhalt wird trotz sieben Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz nicht erhöht. „Unser Trainer hat uns gewarnt: Würzburg gewann in der Vorsaison nach der Winterpause kein Spiel mehr.“ Negativ denkt der resolute Abwehrchef, dessen Mannschaft mehr mit einer starken und kompakten Ordnung samt beherztem Mittelfeldpressing als mit einem Hurrastil glänzt, aber auch nicht: „Man kann sein Saisonziel ja vielleicht auch eher als am 34. Spieltag erreichen…“