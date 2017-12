Trainingslager in Belek? SF Lotte: Acquistapace steht vor Rückkehr nach Zwickau

Lotte. Fußball-Drittligist FSV Zwickau ist an einer Rückkehr von Innenverteidiger Jonas Acquistapace interessiert. „Sie möchten ihn gerne verpflichten“, bestätigt Joe Laumann, Co-Trainer des Zwickauer Ligakonkurrenten Sportfreunde Lotte.

Der Sommerzugang ist unzufrieden mit seiner bislang geringen Einsatzzeit in Lotte. Nur an den ersten vier Spieltagen stand Acquistapace in der Startelf. Nach der Verpflichtung von Adam Straith rückte er ins zweite Glied. Mit der Rückkehr des lange verletzten Matthias Rahn haben sich die Chancen für den 28-Jährigen auf längere Einsatzzeiten weiter verschlechtert. Lotte würde Acquistapace wohl keine Steine in den Weg legen, falls sich das Interesse aus Zwickau, wo der Innenverteidiger in der Vorsaison stark aufspielte, intensiviert.

Ansonsten hat kein Akteur des großen Lotter Kaders bislang einen Wechselwunsch geäußert. „Nur für den Fall, dass es einen Abgang geben sollte, würden wir uns Gedanken machen, auf der betreffenden Position nachzulegen“, betont Laumann.

Noch hat das Lotter Trainerduo Golombek/Laumann kein endgültiges Okay von Obmann Manfred Wilke für das erwünschte mögliche Trainingslager mit zwei Testspielen vom 5. bis 12. Januar in Belek (Türkei). Am 13. Januar (11 Uhr, Ulrich Haberland-Stadion) tritt SFL bei Bayer Leverkusen an, tags darauf (11 Uhr, Tönnies Arena, Rheda Wiedenbrück) steigt gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV der letzte Test vor dem Wiederauftakt in der 3. Liga mit dem Heimspiel gegen Zwickau.