„Ich habe mich riesig gefreut“ Lotte nur 0:0, aber „Piro“ ist zurück

Lotte. Der Hoffnungsträger ist zurück. Als Kevin „Piro“ Pires-Rodrigues eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt wurde, gab es verhaltenen Beifall von den Fans der Sportfreunde Lotte, die gegen Münster eine mäßige Partie ohne Tore erlebten.

Fußballerische Feinkost sahen die 3084 Zuschauer im letzten Heimspiel des Jahres im Frimo-Stadion nicht. Es war eben ein Spiel gegen den Abstieg. In der ersten Hälfte waren die Preußen einen Tick besser, in den zweiten 45 Minuten die Sportfreunde. Kevin Freiberger verpasste gleich zweimal die Führung. In der 73. Minute hoppelte der Ball nach einem Lupfer am rechten Pfosten vorbei. Drei Minuten vor Schluss lief der Außenstürmer nach einem Pass von Hamadi Al Ghaddioui Preußen-Verteidiger Ole Kittner davon, und hatte nur noch Torwart Max Schulze Niehues vor sich. Doch Freibergers Schuss ging knapp am rechten Pfosten vorbei.

Comeback gefeiert

Das waren auch schon zwei der wenigen Höhepunkte in einer Partie, in der das Comeback von Kevin Pires-Rodrigues im Mittelpunkt stand. Der Spielmacher hatte am 22. März beim 0:2 in Großaspach einen Innenbandriss im rechten Knie erlitten. Als die Hoffnung auf eine Rückkehr keimte, zog er sich Anfang September im Training einen erneuten Innenbandriss zu. Jetzt ist er wieder zurück. „Ich habe mich riesig gefreut, als der Trainer mich gerufen hat. Jeder würde gerne ein bisschen länger spielen. Ich bin den Trainern dankbar, dass sie mich mitgenommen haben. Ich fühle mich fit, auch wenn man natürlich die fehlende Spritzigkeit und Spielpraxis merkt. Die nächsten Schritte kommen jetzt“, kommentierte „Piro“, der Lotte in der zweiten Halbzeit fußballerisch klar besser sah, seinen 15-minütigen Einsatz. Auch die Teamkameraden begrüßten die Rückkehr des Spielmachers. „Ich freue mich für Piro. Er hat eine schwere Zeit hinter sich. Man hat sofort gemerkt, dass er selbstbewusst ist. Er will immer den Ball und wird uns weiterbringen“, betont Innenverteidiger Adam Straith. Das glaubt auch Trainer Andreas Golombek, der nicht ganz zufrieden war mit dem Punkt. „In der zweiten Halbzeit waren wir besser und hatten den Big Point mit der Chance von Freiberger. Auf der anderen Seite muss man das Positive sehen, da wir endlich mal wieder zu null gespielt haben. Man hat gemerkt, dass beide Mannschaften wussten, worum es geht. Für beide war viel Druck da. In der ersten Halbzeit war Münster vor allem bei Standards gefährlich. Da hat es einige Male gebrannt.“ In den letzten vier Spielen hatte Lotte jeweils zwei Gegentore kassiert.

Tankulic mit gutem Spiel

Golombek musste nach der 1:2-Niederlage in Würzburg auf Kapitän Tim Wendel und Moritz Heyer (beide gelbgesperrt) verzichten. Linksverteidiger Michael Hohnstedt ließ er auf der Bank und brachte Michael Schulze. Auch Joshua Putze und Luka Tankulic spielten von Beginn an. Vor allem Tankulic, der in dieser Saison nur in fünf Spielen insgesamt 82 Minuten zum Einsatz kam und das erste Mal in der Startelf stand, nutzte seine Chance. Er spielte hinter den Spitzen, war viel in Bewegung und überzeugte mit einigen gelungenen Pässen.

Anzeige Anzeige

Zweimal müssen die auf Rang 14 platzierten Sportfreunde vor der Winterpause noch ran. Am kommenden Freitag (19 Uhr) steht das Spiel beim Drittliga-Spitzenclub 1. FC Magdeburg an, acht Tage später dann die Reise zum aufstrebenden FC Hansa Rostock.