Nach vergebenen Torchancen gegen Münster Lottes Freiberger: Das macht mich sehr traurig

Lotte. Die Enttäuschung über seine zwei vergebenen Torchancen in der zweiten Halbzeit war Kevin Freiberger nach dem 0:0 gegen Preußen Münster vor 3084 Zuschauern im Frimo-Stadion anzumerken. „Das macht mich sehr traurig“, sagte der 29-Jährige zu seinen ausgelassenen Möglichkeiten.

Der Lotter Flügelstürmer spricht von den beiden Aktionen in der 73. und in der 88. Minute. „Bei der ersten Chance komme ich vor dem Torwart her, wollte den Ball eigentlich mitnehmen und dann geht er schon in Richtung Tor“, sagte Freiberger. „Und wenn wir ein bisschen Glück haben, kann er auch reingehen oder gegen den Pfosten und dann rein.“

Die Chance in der Schlussphase war die größte des gesamten Spiels. Stürmer Hamadi Al Ghaddioui schickte den Linksaußen mit einem gut getimten Pass in die Tiefe auf die Reise. „Das spielen wir super heraus. Das sind genau meine Situationen“, meinte Freiberger. „Ich bereite es eigentlich auch ganz gut vor. Ich wollte den Ball in die lange Ecke drehen.“ Er habe ihn dann nicht passend gespielt, sodass der Schnitt gefehlt habe. „Dann ist er einfach gerade gegangen“, beschreibt der Stürmer die vergebene Möglichkeit. „Den muss ich einfach machen, es tut echt weh.“

Mitfiebernder Fernandez

Richtig mitgefiebert hat auch der Lotter Keeper Benedikt Fernandez auf der anderen Seite des Feldes, wenn die Offensive der Sportfreunde in Fahrt kam. „Ich habe heute selten so mitgelebt bei unseren vertanen Chancen. Keine Ahnung, wie lange ich nicht mehr so im Spiel drin war, dass mich das so mitgenommen hat“, sagte der Torhüter. „Einmal habe ich mich sogar hingeworfen. Ich dachte, dass der Schuss von Kevin Pires-Rodrigues reingeht“, spricht der 32-Jährige einen Distanzschusses des Mittelfeldspielers an, der sein Comeback nach vielen Monaten gegen Münster gefeiert hatte. Auch, als Kevin Freiberger sich „wie ein kleiner Fuchs davongestohlen“ habe, dachte Fernandez, dass „der Ball vielleicht so ein bisschen Drall nach innen bekommt und reintitscht, und wir vielleicht auch mal das Glück haben, was wir in Würzburg nicht hatten, als André Dej den Ball in der letzten Minute mit dem Kopf noch leicht ins Tor abgelenkt hatte.“ Über die letzte Chance brauche er nicht zu reden. „Er macht das gut, geht von außen nach innen, der Torwart macht die kurze Ecke zu und Kevin versucht, den Ball in die lange Ecke zu schießen“, sagte Fernandez, dem nur das „i-Tüpfelchen“ gefehlt habe.

Anzeige Anzeige

Zurück zu Freiberger: Ihm persönlich falle es unheimlich schwer, unterm Strich sei es sehr enttäuschend. „In der ersten Halbzeit war es auf beiden Seiten ganz gut. Beide Mannschaften hatten Chancen, wobei ich uns einen Tick im Vorteil gesehen habe“, sagte der Flügelstürmer. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel schon kontrolliert, gedrückt und auch fußballerisch gute Chancen herausgespielt.