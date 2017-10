VIP-Tower-Bau verzögert sich Aufsichtsrat und Marketing GmbH: SF Lotte modernisiert sich

Fußballobmann der Sportfreunde Lotte und womöglich mittelfristig auch Aufsichtsratsmitglied: Manfred Wilke. Foto: Manfred Mrugalla

Lotte. Manfred Wilke, Obmann des Fußball-Drittligisten Sportfreunde Lotte, will sich in den geplanten Aufsichtsrat wählen lassen. Die für die Gründungen des Aufsichtsrates und einer Marketing GmbH nötigen Satzungsänderungen sollen am 20. Oktober auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Der geplante Bau eines VIP-Towers verzögert sich derweil.